روى الجندي أول يوسف أبو الراس، تفاصيل تعرضه لبتر قدمه اليسرى وأصابع يده اليسرى؛ إثر مقذوف حوثي فاجأه أثناء تأدية واجبه مرابطاً على الحدود الجنوبية.

وعبّر يوسف أبو الراس، خلال لقائه عبر برنامج “فرسان الحزم” على قناة “الإخبارية”، عن فخره في الدفاع عن الوطن، مؤكدا أن ما قدمه لبلاده لا يساوي شيئاً مما قدمه الوطن لهم، وأنه شرف له أن تبتر رجله وأصابعه في سبيل الذود عن الوطن.

وتمنى الجندي العودة لمواجهة العدو مجدداً، قائلا: “هذه أمنية كل جندي مصاب موجود في المستشفى”، مشيراً إلى أن والدته وأهله سعداء وفخورون بإصابته دفاعاً عن وطنه.