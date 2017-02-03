دعاء خطاب

كان فوز المنتخب المصرى الأول لكرة القدم على نظيره البوركينى مساء أمس بعد ماراثون تاريخى ، قد أسعد المصريين في جميع دول العالم وليس في الكويت فقط بعد ان تصدى الأسطورة عصام الحضرى لضربتى ترجيح حسمت مصر خلالها بطاقة التأهل إلى الدور النهائى لبطولة الأمم الإفريقية بالجابون 2017.



فرحة عارمة



تعددت وتنوعت طرق احتفال المصريين في الكويت بهذا الفوز بين الهتافات والرقص والطبول والتهليل داخل المقاهي وخارجها ، حتى ان جموعا غفيرة قد توجهت الى الساحات المقابله للعمائر والميادين لمشاركة فرحتهم مع اشقاءهم ابناء الكويت ، في مشهد ينم على التلاحم والترابط .



وكان أكثر المشاهد قرباً من القلب هو احتفال أبناء الجالية المصريه وسط دوريات الشرطة التي شاركتهم فرحة الفوز العارمة ، فكان النصر والفرحة سيدا الموقف أمس.

احتفال النجوم

وبعد تحقق النصر توالت ردود الأفعال من الأوساط الفنية والرياضية ونجوم المجتمع والجماهير لينصبوا الحضرى بطلا فوق العادة عبر حسابتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.



رمز الإخلاص



كما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى عشرات التدوينات التى أكدت أن الحضرى لاعب لن يتكرر فى تاريخ مصر، ورمز للإخلاص والعمل والتفانى، مطالبين أن يأخذ حقه فى التكريم سواء فازت مصر بالبطولة أم لا.

ركلة الحضري الحاسمة

وقد تداول النشطاء ما رصدته الكاميرات أثناء لحظات الفرحة الجنونية للاعبى منتخب مصر بعد تصدى عصام الحضرى لركلة الترجيح الحاسمة في تأهل المنتخب الوطنى إلى نهائى بطولة أمم أفريقيا 2017 كما يظهر في الفيديو ادناه .



