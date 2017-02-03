رفضت محكمة في دبي، اليوم الأربعاء، دعوى كانت مواطنة سعودية قد تقدمت بها، وذلك بهدف إثبات زواجها من أمريكي قالت إنه أسلم أثناء عمله في السعودية عام 2008، وإنهما تزوجا وبالتالي فهي الوريثة الوحيدة له في مواجهة أفراد أسرته غير المسلمين، وإن لها الحق في عقاراته التي امتلكها في دبي، وفقًا لموقع “جولف نيوز”.

وفي التفاصيل، قالت محامية أفراد أسرة الأمريكي المتوفي، إنه مات نصرانيًا في منزل عائلته بالولايات المتحدة بسبب مرضه، وأكدت أن الأوراق الصادرة من المملكة بخصوص إسلام وزواج المتوفى “غير صحيحة”، متهمة زوجته بالتلاعب وتغيير الكثير من الحقائق.

في الوقت نفسه، أحضرت المدعية شاهدين، قال أحدهما إن الأمريكي اعتنق الإسلام وتزوج المدعية، إلا أنه لا يعرف تاريخ زواجهما، أو الجهة التي عقدت ذلك الزواج، وأنه لم ير العقد، كما أنه رأى الرجل يؤدي العمرة في مكة المكرمة، بينما شهد الآخر بأن الأمريكي تزوج المدعية منذ 5 سنوات وأديا العمرة معًا، مؤكدًا أنه كان يعلم أن للأمريكي زوجة وابنتين في أمريكا.

كما أرسلت المحكمة الوثائق للسلطات بالمملكة والتي أكدت بدورها أن شهادة اعتناق الإسلام غير صحيحة، وأن عقد الزواج غير رسمي، لأنه لم يتم تسجيله في سجلات وزارة العدل بالمملكة.