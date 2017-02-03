لقي رضيع مصرعه بعد سقوطه من فوق سلم متحرك داخل سوق تجاري في أوزبكستان، إثر تعثر أمه بالدرج أثناء نزولها من الطابق الأول.

وأظهر فيديو نشر في صحيفة "مترو" البريطانية، المرأة وهي تحاول النزول عن الدرج ببطء قبل أن تتعثر ويسقط رضيعها من يدها إلى الطابق الأرضي.

وقالت الصحيفة، إن الحادث وقع في مركز تجاري في مدينة انديجان وسط أوزبكستان، وأن الطفل لقي مصرعه على الفور بعد سقوطه من علو 40 قدما (13 متر).

وأشارت "إلى أن ابنا آخر كان يرافق الأم عندما وقع الحادث" مضيفة "أن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث لكن المسعفين لم ينجحوا في إنقاذ حياة الطفل".