أظهرت مجموعة من الصور المقربة للأبواب الزجاجية الإلكترونية الخاصة بتوسعة المسجد الحرام، تصميمات عصرية ونقوشا متنوعة على الأبواب.

وأوضحت الصور التي نشرها حساب "مشاريع السعودية" على موقع "تويتر"، للأبواب الإلكترونية جمالية التصميم، مشيراً إلى أنها مكسوة بالذهب الخالص من صناعة شركة "ريفا" الألمانية.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قررت للمرة الأولى تركيب أبواب زجاجية إلكترونية، داخل محيط المسجد الحرام، تربط بين مباني التوسعة الجديدة والمباني المطلة على صحن المطاف بالحرم.

وتتميز الأبواب الزجاجية، وفقا لمدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام محمد باتي بشكلها الجمالي ونقوشها المتنوعة، إضافة إلى أنها تؤمن للمعتمرين والزوار الاتصال البصري بالكعبة المشرفة.

وأكد أنها ستساهم في إدارة الحشود خلال أوقات الازدحام، ومعالجة التدفقات البشرية وتنظيمها في الدخول والخروج من التوسعة السعودية الثالثة إلى صحن المطاف.