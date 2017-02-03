وصل كثيرون إلى حد قريب من الإدمان على تطبيقات التراسل عبر الإنترنت، لدرجة قد تصيبهم بالتعب من كثرة الكتابة.



لكن هناك ميزة، يجهلها كثيرون، تتيح كتابة الرسائل في واتساب دون استخدام لوحة المفاتيح وبالاعتماد على الإملاء الصوتي.

وتتوفر الميزة في هواتف آيفون، والأجهزة الأخرى التي تعتمد على نظام iOS، وهي تعتمد على خاصية Siri للأوامر الصوتية التي توفرها أبل في أجهزتها منذ سنوات، لكنها أصبحت متوافقة مع اللغة العربية بعد ذلك.

وقبل التوجه إلى تطبيق واتساب لتجريب تلك الميزة، يجب أولا تفعيلها في هاتف آيفون عبر التوجه إلى الإعدادات Settings قم عام General، وبعد ذلك اختيار لوحة المفاتيح Keyboards، وبعد ذلك تفعيل خيار Enable Dictation أي تفعيل الإملاء الصوتي.

عند تفعيل ذلك الخيار، توجه إلى تطبيق واتساب، وافتح محادثة جديدة مع أحد الأشخاص، ولاحظ ظهور رمز "مايكروفون" في لوحة المفاتيح.

لو أردت إرسال رسالتك باللغة العربية، حول لوحة المفاتيح إلى النسخة العربية، ثم اضغط على زر المايكروفون في لوحة المفاتيح وابدأ التحدث لتلاحظ أن التطبيق يحول كلامك إلى نص عربي في خانة النص.



يمكنك القيام بذات الخطوة إن أردت التحدث بالإنجليزية.

ملاحظة مهمة، لا يجب الخلط هنا بين رمز المايكروفون في واتساب المخصص لتسجيل رسائل صوتية، وبين ذات الرمز في لوحة المفاتيح والمخصص لتحويل الكلام إلى نص.