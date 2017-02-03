محافظة جدة من كشف غموض اختفاء مواطن سعودي منذ 10 أشهر بعدما سجلت أسرته بلاغاً عن اختفائه؛ حيث اكتشفت أنه قتل على يد مقيم عربي صديق له، وقام بدفن جثته داخل استراحته الخاصة بعد قتله.

وكشفت مصادر وفقاً لـ"عكاظ"، أن شرطة جدة بدأت البحث عن المواطن بعد تلقيها بلاغاً عن طريق مركز النزلتين لكنها لم تتمكن من التوصل إليه، مضيفة أن الشكوك ثارت حول صديقه المقيم ليتم استدعاؤه واستجوابه، خاصة أنه كان دائم التواجد معه ومع أسرته وابتعد عنهم بعد اختفائه.

وأوضحت المصادر أن المقيم نفى علاقته باختفاء المواطن وتمسك بأقواله ليطلق سراحه بعد 5 أيام من إيقافه لعدم كفاية الأدلة، وغادر بعدها المملكة عائداً إلى بلاده، وتوصل فريق البحث لوجود شراكة بينه وبين المواطن في عدد من الصفقات العقارية؛ حيث كانا يقومان بالسمسرة واتضح أنهما اختلفا في سمسرة إحدى الأراضي.

وأضافت أنه تم استدعاء المقيم بعد عودته إلى المملكة ومواجهته بالأدلة الجديدة، لكنه أنكر في البداية وحاول إبعاد الشبهات عنه قبل أن يعترف بجريمته؛ حيث كشف أنه استدرجه وأوهمه بشراء قطعة أرض جديدة.

وأشارت المصادر إلى أن المقيم حينما التقى المواطن أطلق عليه ثلاث طلقات توفي على إثرها فوراً، وبادر بدفنه داخل استراحته بحي الخمرة وتخلص من مسدسه وجواله، واستخرج رجال التحريات والبحث الجنائي الجثة بعد أن دل القاتل على مكانها، وعثر عليها متحللة.