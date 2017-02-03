«هو لم يفعل ذلك.. هذا غير صحيح»

شون سبايسر، السكرتير الصحافي لدونالد ترامب ينفي أن الرئيس أمضى ساعة ونصف الساعة في مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة «البحث عن دوري» غير عابئ بالمظاهرات المناهضة له في الشوارع. المفارقة ان قصة هذا الفيلم تدور حول شخص أجنبي دخل الولايات المتحدة بلا تصريح بحثا عن والديه من أجل لمّ شمل الأسرة.