«لا أزال أريد المزيد من الأطفال»
الممثلة كاثرين هيغل وهي تؤكد استعدادها لإنجاب طفل رابع بعد 5 أسابيع فقط من ولادتها طفلها الثالث، فالأطفال اكبر نعمة من الله رغم متاعبهم ومشاكلهم الكثيرة، إلا أنهم يجلبون السعادة لأسرهم إذا ما أحسنا تربيتهم.
«هو لم يفعل ذلك.. هذا غير صحيح»
شون سبايسر، السكرتير الصحافي لدونالد ترامب ينفي أن الرئيس أمضى ساعة ونصف الساعة في مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة «البحث عن دوري» غير عابئ بالمظاهرات المناهضة له في الشوارع. المفارقة ان قصة هذا الفيلم تدور حول شخص أجنبي دخل الولايات المتحدة بلا تصريح بحثا عن والديه من أجل لمّ شمل الأسرة.
«عيب كده»
كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل معلقين على الراقصة سما المصري بعد نشرها على صفحتها صورا غير لائقة لها معبرة عن فرحتها بفوز منتخب مصر على المنتخب المغربي، واستاء الكثيرون خاصة الفتيات من هذه الجرأة غير المحمودة مطالبين بوضع حد لما يصدر عنها من تصريحات سخيفة.
«تعلمت الكثير منها بالتأكيد»
الممثلة شيريدان سميث تكشف ان دور شخصية شانون ماثيم، الذي أدته في دراما الـ «بي بي سي» الجديدة، ساعدها جدا في المحافظة على قوتها في التعامل مع مشكلة أبيها الذي يعاني من السرطان.