نفذ قسم إزالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 50 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتحرير 58 مخالفة.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة، م. عمار العمار، بأن الأجهزة الرقابية بفرع المحافظة تنفذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بناء على توجيهات مباشرة لرئيس قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل صادق بتكثيف الحملات الرقابية علي أماكن بيع و تداول المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور إلى جانب مخالفة وغلق المخالف منها للوائح وأنظمة البلدية.

وأضاف العمار بأن مفتشي الأجهزة الرقابية بالمحافظة يقومون بالتفتيش بصفة دورية على كافة المناطق التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة على المخازن المخالفة للاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، مؤكداَ على أنه لا تهاون في صحة وسلامة المستهلكين .

وبدوره ذكر رئيس قسم إزالة المخالفات بالتكليف أحمد المطيري بأنه خلال الحملة التي نفذتها النوبة (ب) التابعة لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة تم مصادرة وإتلاف 50 كجم من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب تحرير 50 مخالفة منها 10 مخالفات أغذية تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها ، وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا و38 مخالفة إعلان وتعديين على أملاك الدولة ، بالإضافة إلى تحرير قرارات اتلاف وتم اتلاف الكمية .

وأشار المطيري بأن النوبة (أ) قامت بتحرير 6 مخالفات اعلانات ، مشيراَ إلى أن تم الكشف على 8 قسائم لإيصال التيار الكهربائي وتوجيه 2 أنذر تعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى متابعة 4 شكاوى .

ودعا المطيري أصحاب شركات الأغذية وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية بالكشف بصفة دورية للتأكد من تواريخ صلاحية وانتهاء المواد الغذائية التي بحوزتهم ، داعيا إياهم التوجه على الفور لمركز البلدية التابع لهم في حال وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية لديهم بالمخازن وتسليمها للبلدية لتقوم بإتلافها بدلا من وجودها واستكشافها من قبل مفتشي البلدية مما يعرضهم للمسائلة القانونية وغلق مخازنهم.