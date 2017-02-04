اعتداء بالساطور على عسكريين بالقرب من المتحف

هولاند يؤكد إصرار فرنسا على مكافحة الإرهاب بلا هوادة

الاعتداء تزامن مع يوم إطلاق حملة استضافة الألعاب الأولمبية في 2024.. ورواد المتحف: «رأينا الموت بأعيننا»





أشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالجنود الذين اطلقوا الرصاص على مهاجم متحف اللوڤر أمس الجمعة فأصابوه، ما أدى الى منع ما قال عنه انه عمل ارهابي على ما يبدو.



وقال هولاند في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا «هذه العملية منعت بالتأكيد هجوما طبيعته الإرهابية لا تدع مجالا للشك».



وكان رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف أعلن أن هجوم «اللوڤر» في باريس عمل «إرهابي» على الأرجح.



وقالت الشرطة الفرنسية إن رجل أمن أطلق النار على مهاجم وأصابه بجروح خطيرة إثر محاولته الاعتداء عليه بساطور صباح امس قرب متحف «اللوڤر».



وأفادت بأن المسلح الذي ردد عبارة «الله أكبر» أثناء هجومه مازال على قيد الحياة ويتلقى العلاج.



وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية أنه لم يتم العثور على متفجرات داخل الحقيبة التي كان يحملها المهاجم، كما تم القبض على شخص آخر للاشتباه به أيضا إثر «سلوك مريب».



من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عزم فرنسا على مواصلة تأمين الفرنسيين ومكافحة الإرهاب بلا هوادة، وذلك في أعقاب هجوم «اللوفر».



وقال هولاند في بيان لقصر الإليزيه إن عملية «الحارس» أثبتت مجددا كفاءتها، معربا عن تضامنه مع الجندي الذي تعرض لإصابة طفيفة في الرأس.



وأشاد هولاند بالشجاعة والإصرار التي أظهرها الجنود الفرنسيين خلال القضاء على المعتدي، مشيرا إلى التحقيق الذي فتحته نيابة باريس لمكافحة الارهاب للوقوف على ملابسات ودوافع الهجوم.



اما رئيس الوزراء برنار كازنوف فصرح بأن هجوم اللوفر، هو عمل «إرهابي» على الأرجح، وأعرب عن تضامنه مع قوات الشرطة والجيش في ظل التهديد الإرهابي المرتفع الذي تشهده فرنسا.



كما رجح محلل أمني أن يكون هجوم اللوفر عملا ارهابيا نظرا ان منفذه ردد التكبير فضلا عن اختياره ليوم الجمعة بالتحديد، مذكرا بوقوع العديد من الهجمات الارهابية في ايام جمعة ومنها سلسلة الاعتــــداءات الدمويـــة والمتزامنة التي وقعت في 13 نوفمبر 2015.

وشهدت فرنسا في 2015 و2016 سلسلة من الاعتداءات غير المسبوقة التي تبناها جهاديون وأوقعت 238 قتيلا ومئات الجرحى.

كما تم احباط سبع عشرة محاولة اعتداء هذه السنة، بحسب الحكومة.



وتأثرت السياحة بشكل مباشر وسجلت تراجعا العام الماضي خصوصا في باريس.

ويأتي الاعتداء في يوم تطلق المدينة خلال المساء حملتها من أجل استضافة الألعاب الأولمبية في 2024، وستتم إضاءة برج ايفل بالمناسبة.

وروت موظفة في مطعم داخل المتحف: «رأينا الزبائن في القاعة يركضون، عرفنا فورا أن الأمر خطير.. هرعنا الى الخارج، رأينا الموت بأعيننا، في ظل كل ما يحصل هذه الأيام.. لقد خفنا كثيرا».



وقال كادو إن المهاجم الذي كان يحمل «ساطورا على الأقل وربما سلاحا ثانيا» اندفع نحو دورية من 4 عسكريين ووجه تهديدات هاتفا «الله اكبر»، فاطلق احد العسكريين «5 رصاصات» وأصاب المهاجم في بطنه.



وقال مصدر عسكري ان احد الجنود حاول في البدء السيطرة على المهاجم مستخدما تقنيات الدفاع عن النفس لكن دون جدوى.. وعندها فتح عسكري آخر النار.



وتابع كادو ان الشرطة اوقفت المهاجم وشخصا آخر «اشتبهت في سلوكه»، لكنه امتنع عن القول ما اذا كان هذا الشخص متورطا في الاعتداء.



وفتحت النيابة العامة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب في باريس تحقيقا حول محاولات اغتيال على ارتباط بتنظيم ارهابي وتشكيل عصابة ارهابية اجرامية.



وأبعدت السلطات الحشد الذي كان في المتحف ويقدر عدده بـ250 شخصا الى مكان «آمن» في المتحف خلال الاعتداء، بحسب قائد الشرطة.



وفرض طوق امني حول المتحف الذي يقصده يوميا عشرات الاف الزوار وانتشر العديد من الشرطيين المزودين بسترات مضادة للرصاص في المكان، بحسب صحافية في وكالة فرانس برس، كما تم اغلاق محطات المترو الواقعة على مشارف المتحف.



وقالت سائحة بريطانية جيليان سيمز: «الأمر محزن ومروع.. لا يمكننا ان نتركهم يربحون».



وأشاد كل المرشحين الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة يومي 23 ابريل و7 مايو بقوات الامن، حيث يقوم نحو 3500 عسكري بدوريات يومية في العاصمة وضواحيها.

ترامب مغرداً: «فرنسا على الحافة مجدداً.. كوني ذكية يا أميركا»

واشنطن ـ الأناضول: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن فرنسا أصبحت على الحافة مجددا، في إشارة إلى اعتداء متحف اللوڤر بالعاصمة باريس.



جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث كتب: «إرهابي إسلامي متطرف جديد نفذ هجوما في متحف اللوڤر بباريس، تم إجلاء السياح. فرنسا على الحافة مجددا.. كوني ذكية يا أميركا».