قامت متصلة مصرية تدعى “سمر” بتوجيه سؤال محرج لأربعة مشايع على الهواء أمام المشاهدين، وذلك بعد إحراج زوجها لهم بسببهم، وأكدت أنها قامت بالرد عليه، قائلة لهم : ” هل صليتم المغرب”.

وأجاب الشيخ ” خالد الجندي” من خلال برنامج” لعلهم يفقهون”، والمذاع على قناة ” دي إم سي”، قائلاً : ” “أقسم بالله أول ما مُخرِج البرنامج طِلِع فاصل؛ وقفنا نحن الأربعة وصلينا المغرب جماعة”على حد قوله.



وأضاف أحد المشايخ أننا وصلنا لمرحلة كبيرة من سوء الظن : ” الناس عندها سوء ظن”، ومن جانبه اقترح الشيخ خالد الجندي أن يقوم المخرج بتصوير صلاتهم أثناء الفاصل، وعرضها على المشاهدين حتى يتأكد الجميع أنهم يؤدون الصلاة في أوقاتها.