تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مرعب لفتاة وشاب يصدران أصواتًا ويتصرفان بشكل غريب ومخيف بإحدى الكنائس، وزعم أولياء أمور الشباب أنهما ممسوسان بأحد الشياطين، وذكر أن الصبي يبلغ من العمر 18 عاما، بينما صديقته تبلغ 16 عاما، في إحدى قرى "بيرو".

ويظهر في الفيديو الشابان يصرخان ويلتويان ويصدران صوت هدير، بينما هم مرتميان على الأرض، حيث قام والديهما باقتيادهما إلى إحدى الكنائس القريبة لطرد الأرواح الشريرية التي سيطرت عليهما، خاصة أنه خلال العام الماضي حذر أحد الكهنة أهل القرية من الشيطان الذي يسعى للخروج ولبس الشباب والأسر.

كما زعم أهل الشاب والفتاة والقس الموجود بالكنيسة ان الشيطان الذى كان بجسدهما كان عنيفا ومرعبا للغاية وكان يرفض الخروج حتى لا يتم تزويج الشاب والفتاة، وأنه كان يرفض علاقتهما سويًا، وإن لم يتم منع الزواج سيقوم بقتل الفتاة، ولكن تمكن القس منه في النهاية كما زعم وتغلب عليه ونجح في إخراجه من جسديهما،