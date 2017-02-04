ادعت معالجة روحية عجوز أنها يمكنها علاج العمى بلعق مقل عيون المرضى.

تقطن نانا هافا البالغة من العمر 80 عامًا، في ريف البوسنة والهرسك، وتنال شهرة محلية بأنها الشخص الوحيد في العالم القادر على شفاء المرض باستخدام لسانها في إزالة الرصاص والحديد والفحم ونشارة الخشب والزجاج من مقلة العين، بعد تعقيم فمها بالكحول.

المثير للدهشة ان المرضى يستسلمون للعجوز عندما تبدأ برفع جفونهم للعق مقلة العين بحثًا عن جسم غريب.

وتدعي نانا هافا أنها شفيت أكثر من 5000 شخص من جنسيات مختلفة، بداية من الأمريكان إلى الروس، وتعتقد أن السكان المحليين سيقومون بقطع لسانها عند موتها حتى تستمر قدراتها الغريبة.