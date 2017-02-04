تقدم عيادة بيطرية قرب باريس خدمات متقدمة للرعاية الطبية بالخيول تشبه تلك المتاحة للبشر في المستشفيات مع معدات حديثة وامكانات علاجية متطورة، ما يساعد على معالجة حيوانات مصابة من مناطق فرنسية وأوروبية مختلفة.

وتقع هذه المنشأة المجهزة بأحدث الآلات في منطقة غروبوا قرب العاصمة الفرنسية، حيث يتم تدريب 1500 حصان في موسم سباقات الخيل، وتضم التجهيزات عينها للتصوير والتخطيط بالاشعة كما في أي مستشفى آخر، مع فارق أنها مكيفة مع تركيبة مرضاها كما الحال في غرفتي العمليات التابعتين للمركز.

ويبعد المركز حوالى 70 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الفرنسية، ويختص في علاج حالات العرج لدى الحيوانات المستخدمة في السباقات او في الانشطة الرياضية.

وتمثل خيول السباق الفئة الرئيسة لزبائن المركز الذي يضم أيضاً بين نزلائه خيولاً من كل انحاء فرنسا وأيضاً بلجيكا وسويسرا واسبانيا، وغالبا ما تكون ضحية امراض ثقيلة.في المقابل، يجري المركز جراحات للقلب والرئتين والدماغ، ولا يقدم اي خدمات للمعالجة من حالات السرطان الخطرة.

وتستدعي الجراحات التي تستمر بين ساعتين وأكثر من خمس ساعات، وجود طبيب بيطري مختص في التخدير وطبيبين جراحين وممرض.وتكلف الاستشارة الواحدة 50 يورو، وبالنسبة للجراحات، قد تتعدى الفاتورة 15 ألف يورو مثل الكسور التي تستدعي ادخالها الى المستشفى.