حذر خبراء من أن خنازير البحر، أصغر حيتان العالم، توشك على الاندثار، مشيرين إلى أن ما تبقى منها لا يزيد على 30 في مياه خليج كاليفورنيا، شمال غربي المكسيك.

ورغم الجهود التي تبذلها القوات البحرية المكسيكية للحفاظ على الأنواع المحمية، تقع خنازير البحر ضحية شباك يستخدمها صيادو أسماك التوتابا المهددة هي أيضاً بالاندثار.



وقالت الهيئة الدولية للحفاظ على هذه الأسماك المسماة «فاكويتا» إن الوضع الذي كان متردياً أصلًا، تدهور أكثر رغم الجهود المبذولة.

وأضافت في بيان: «إن بقيت الوتيرة على ما هي عليه حاليا، يمكن أن تختفي هذه الأسماك تماماً مع حلول العام 2022» مشيرة إلى ضرورة حظر استخدام الشباك فوراً.