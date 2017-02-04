على إيقاع موسيقى بدوية تقليدية، تتمايل يمينا ويسارا مجموعة من النساء اللواتي ارتدين عباءات خضراء مطرزة بخيوط ذهبية، ليتطاير فوق أكتافهن، مع حركتهن الراقصة والمتناسقة، شعرهن الأسود الطويل،

وحولهن، يلوح عشرون رجلا ارتدوا الزي الإماراتي الأبيض، بالعصي وهم يشاركون في رقصة العيالة الشعبية التراثية في قلب صحراء منطقة سويحان التابعة لمدينة العين قرب العاصمة أبوظبي.

على بعد نحو 100 كيلومتر من المدينة التي تتسابق فيها ناطحات السحاب صعودا، تحتضن سويحان النسخة الحادية عشرة من مهرجان «سلطان بن زايد التراثي»، لتقدم لقاصديه نبذة عن التراث الثقافي والبدوي لدولة الامارات العربية المتحدة.