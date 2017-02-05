اشترطت أسرة بالقصيم على شاب تقدم لخطبة ابنتهم، التوقف عن استخدام تطبيق “سناب شات”، للموافقة على طلبه الزواج من ابنتهم.

وقال الشاب الذي لم يكشف عن اسمه، إنه تقدم لإحدى العائلات لخطبة ابنتهم، فوافقوا عليه في بداية الأمر، ثم بعد فترة فوجئ بطلبهم منه عدم استخدام برنامج “سناب شات” لإتمام الخطبة والزواج.

وأكد خلال حلقة أمس الجمعة من برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن لحظاته على “سناب شات” هي عبارة عن توثيق يوميات وسفرات واجتماعات مع الأصدقاء، ولا تتضمن محتوى مخلاً أبداً.

وعبر الشاب عن اندهاشه من اشتراط الأسرة لهذا الشرط، رغم امتلاكه جميع المؤهلات لتكوين أسرة والعيش حياة كريمة، مؤكداً أنه رفض الزواج من هذه الأسرة؛ “لأنها أسرة ينحصر تفكيرها وطلباتها في ترك برنامج تواصل معين؛ متوقعاً أن يكون العيش مع ابنتهم متوتراً وغير مستقر”، حسب تعبيره.