وثقت كاميرات المراقبة في إحدىالبقالات بمكة المكرمة، هجوم شاب على آخر بسلاح أبيض "سكين"، وطعنه عدة طعنات تسببت في إصابته.

ويظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شاباً يحمل آلة حادة تبدو "سكيناً"، وينقض على آخر في المحل، موجهاً له عدة طعنات في صدره وكتفه، ما تسبب في إصابته وسيل الدماء منه، بعدما فشل في مقاومته.

وأوضح متداولو المقطع أن الحادثة وقعت في مكة المكرمة الأربعاء الماضي بين شابين سعوديين، لكن لم تتضح أسبابها، وسط مطالبات للجهات الأمنية بالقبض على الجاني والكشف عن ملابسات الواقعة.