غالباً ما يشوب العلاقة بين الزوجة وحماتها شيئ من التوتر، وتسود روح المنافسة والغيرة فيما بينهما. وقد يؤدي هذا التوتر إلى نشوء خلافات قد توصل العلاقة بين الرجل وزوجته إلى نتائج غير محمودة.

ولا بد من أن تعمل الزوجة على تبديد غيوم التوتر بينها وبين حماتها، لكي تحافظ على استقرار زواجها، وتبني علاقة ودودة مبنية على الاحترام المتبادل معها.

وأورد موقع فاميلي شير محظورات، يجب على المرأة تجنب ارتكابها مع حماتها لأنها أشياء مدمرة للعلاقة بينهما:



1- لا تعاملي حماتك على أنها مصدر للإزعاج

قالت الباحثة الاجتماعية الدكتورة روث نيموزوف، بأن الزوجة يجب أن تعامل حماتها كأي صديقة جديدة تتعرف عليها وتريد أن تبني علاقة مميزة معها. يجب أن لا يسود التوتر في هذه العلاقة، وأن تتمتع الزوجة بروح مرنة حتى لو تعرضت للمضايقة من حماتها.

2- لا تنسي أن تعلقي صورتها على جدارك

لا تتجاهلي وضع صورة حماتك بين صور أفراد العائلة، وذلك لأنها ستشعر بأنك أقصيتها من حياة أسرتك، وأنك لا ترغبين بوجودها في حياتك العائلية. قومي بالتقاط صورة جماعية لحماتك وباقي أفراد عائلتك وعلقيها على الجدار فهذا يعني لحماتك الكثير.

3- تجنبي أي نوع من المشاحنات مع حماتك

إن أي نوع من المشاحانات بين الزوجة وحماتها، يمكن أن يؤدي إلى نشوء الخلافات وينشر جواً من التوتر والسلبية في الأسرة، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى خلافات بين الزوج وزوجته.

4- دعيها تعيش لحظتها

لا تحاولي منع حماتك من طهو الطعام أثناء زيارتها لمنزلك، حتى لو كنت أبرع منها في هذا المجال. دعيها تشعر بأهمية ما تفعل فهذا يشعرها بالسعادة والغبطة، وينعكس إيجابياً على علاقتك معها.

5- لا تقللي من شأن آرائها

قد تتضارب آراؤك مع آراء حماتك، لذا لا تحاولي قطع الطريق عليها، وتجنبي تجاهل آرائها. احرصي على أن تستمعي لآرائها وأن تناقشيها بشكل ودي دون أن تشعريها بأنك لا تقيمين وزناً لما تقول.