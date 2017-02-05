مع اقتراب موعد إعلان شركة سامسونغ عن الجيل الثالث من سلسلة حواسيبها اللوحية، غالاكسي تاب إس Galaxy Tab S، كشف تسريب جديد أن الجهاز سيأتي مع قلم إلكتروني.

وبحسب بطاقة دعوة أرسلتها الشركة الكورية الجنوبية الأربعاء الماضي، كشفت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن غالاكسي تاب إس3 في 26 فبراير الجاري خلال حدث خاص تقيمه على هامش المؤتمر العالمي للجوال بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأفاد موقع «سام موبايل SamMobile» المعني بأخبار سامسونغ، بأن الحاسب اللوحي المرتقب، والذي تأخر إطلاقه نحو 6 أشهر، سيأتي مع القلم الإلكتروني الخاص بالشركة، «إس بن S Pen».

وفيما يتعلق بتصميم ومواصفات الحاسب اللوحي المرتقب، فقد كشفت صور مسربة أنه لن يختلف كثيرا بالشكل عن سلفه «غالاكسي تاب إس2»، ولكنه سيأتي بمواصفات أفضل.

وتحدثت وسائل إعلام كورية، الثلاثاء الماضي، بأن الحاسب سيضم كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، مع المحافظة على قياس الشاشة 9.7 بوصات ودقتها البالغة 2048×1536 بكسل.