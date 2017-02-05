«حان الوقت للتغيير على الأرجح»

جيمس مارتن مضيف برنامج «مطبخ السبت»، الذي استمر عشر سنوات، يكشف أنه قرر التنحي عنه لأسباب عدة أغربها أنه شاهد خلال إحدى حلقات البرنامج أحد المعجبين يسقط فجأة على الأرض ميتا أمامه.