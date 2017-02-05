«أنت تلعب بالنار يا فخامة الرئيس»
استفز قرار ترامب الأخير بمنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة حفيظة سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة والممثلة الشهيرة أنچيلينا چولي معتبرة في مقالة رأي بصحيفة نيويورك تايمز أن القرار يؤجج التطرف، ورأيي ان ترامب يلعب بالنار.
«حان الوقت للتغيير على الأرجح»
جيمس مارتن مضيف برنامج «مطبخ السبت»، الذي استمر عشر سنوات، يكشف أنه قرر التنحي عنه لأسباب عدة أغربها أنه شاهد خلال إحدى حلقات البرنامج أحد المعجبين يسقط فجأة على الأرض ميتا أمامه.
«حبيبي مين في المرتبة الأولى في أقل من 24 ساعة»
تصدرت أغنية «حبيبي مين» للفنانة نجوى كرم، المرتبة الأولى في سباق الأغاني، وذلك بعد 24 ساعة فقط على طرحها. ونشرت صفحة فانز نجوى كرم عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، اللائحة والتي تظهر تصدر الأغنية المرتبة الأولى.
«عدة اشخاص فاتحوه بشأن القيام بدور سينمائي
كريستين بليكلي زوجة النجم السابق للمنتخب الانجليزي لكرة القدم وفريق تشيلسي فرانك لامبارد الذي اعلن أخيرا اعتزاله اللعب نهائيا بعد فترة قصيرة امضاها في فريق نيويورك سيتي لكرة القدم.