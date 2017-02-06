نشر الموقع التابع لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيديو للشابتين سارة وأمينة التي قتلتا على يد والدهما المصري ياسر عبد السيد في تكساس في العام 2008.

وفي التفاصيل، ظهر الوالد في الفيديو، وهو يتغزّل ويصوّر جسد بناته، أثناء نومهما، إضافةَ الى التلفّظ بكلمات مريبة.

وتعود قضيّة الفتاتين الى الواجهة، بعد انتشار الفيديو، رغم فرار الوالد من عقوبة السجن 9 أعوامٍ، ليصبح اسمه على قوائم الهاربين في مكتب التحقيقات الفيدرالية.

واتّهمت سارة وأمينة، والدهما بالتحرش الجنسي في العام 1998، إلّا أنّهما تراجعتا وادّعيتا أنّهما تكذبان في محاولة منهما للعيش مع جدّتهما خارج تكساس، إلّا أنّ الوالدة أكّدت أنّ هذه التهمة حقيقية.

وأطلق عبد السيد النار 11 مرة على بناته في السيارة أثناء اصطحابهما لتناول الطعام ليلة رأس السنة، بحجّة أنّ لديهما حبيب في المدرسة.