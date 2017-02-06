قضت المحكمة الاقتصادية فى المنصورة، أمس السبت، بحبس محام 5 سنوات، لإدانته بابتزاز موكلته، بعد الاطلاع على الأوراق التي تثبت تهديده للمجني عليها ومساومتها من أجل الحصول على أموال أو نشر صور عارية لها.

كانت النيابة العامة بدمياط باشرت التحقيقات في القضية رقم 10412 جنح قسم ثان وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة للاختصاص بعد أن تبين أن المحامي "ر.ن"، ابتز موكلته "م.ح"، التى تعمل موظفة بهيئة ميناء دمياط وهددها بفضحها.

وحررت الموظفة محضرًا ضد المحامي قالت فيه إنها منحته توكيلًا خاصًا من أجل الدفاع عنها في قضية طلاق رفعتها على زوجها، وأقامت معه علاقة غير شرعية فصورها عارية وبعدها بأسابيع ابتزها للحصول على أموال مقابل عدم نشر الصور.