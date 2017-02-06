وثق مواطن سعودي بمقطع فيديو لحظة إطلاق قائد دورية أمنية النار على مفحط في محافظة حفر الباطن، أثناء ممارسته التفحيط وسط طريق عام دون مراعاة لعواقب فعله، أو لوجود الدورية في المكان.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره مواطن بكاميرا جواله، وتم تداوله على نطاق واسع (السبت) المفحط وهو يستعرض بسيارته وسط الطريق معرضاً حياة مرتاديه للخطر، دون مراعاة لوجود دورية مرور متوقفة في المكان، ما اضطر العسكري لإيقافه بعدما كرر الأمر، بإطلاق النار على السيارة.

يذكر أن قانون المرور الجديد يعاقب مرتكب التفحيط بالسجن والغرامة، وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وتبدأ الغرامة المالية للمرة الأولى بعشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن 6 أشهر أو بهما معا.