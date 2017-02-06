أظهر مقطع فيديو جوانب من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمستشفى جديد، وملاقاته للمرضى؛ حيث وثق المقطع ردة فعله حينما أرادت مُسنة مريضة تقبيل يده أثناء جولته، من خلال مسكه يدها وانحنائه لتقبيلها.

وبيّن الفيديو الذي نشرته "قناة TRT العربية"، الرئيس التركي وهو يطمئن على صحة المرضى خلال افتتاحه للمدينة الطبية في مدينة مرسين، والأجواء الودية التي سادت أثناء حديثه معهم، من ممازحة رجل كبير في السن، بسؤاله عما إذا كانت زوجته تعتني به، ورفضه تقبيل سيدة مسنة ليده، بقوله: "لا يليق بك تقبيل يدي، أنا سأقبل يدك".