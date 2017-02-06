تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الجزائر مقطع فيديو لشابين مصابين بمتلازمة دوان يلقنان مجموعة من الشباب درسا راقيا في الأخلاق.

ووفق ما جاء في موقع "النهار" الجزائري، فإن الشابين يعملان في ورشة للبناء.

ويظهر المقطع الذي نشره "النهار" الشابين يجهزان نفسيهما للمصارعة، وسط حشد من العاملين معهما، في حين يبدو أن زملاءهما هم من قاموا بتحريضهما على المصارعة.

وبدأ الشابين بنزع ملابسهما والقيام بحركات قتالية تحضيرا للمواجهة، وبعد الانتهاء من التحضيرات، بدا أنهما سيدخلان في صراع، بيد أنهما فاجآ جميع الحضور بالمعانقة وتبادل القبلات.