«اسفة يا هنيدي»
الممثلة التونسية درة معتذرة عن عدم المشاركة في فيلم «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» للممثل المصري محمد هنيدي بسبب تأجيل تصويره أكثر من مرة، وأيضا لارتباطاتها خلال الأيام المقبلة بتصوير مسلسل «الشارع اللي ورانا» من إخراج مجدي الهواري، والذي تنافس به في الموسم الرمضاني المقبل.
«هذه مزاعم غير صحيحة على الإطلاق»
ممثلو كابتن انجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكام وهم يؤكدون تعرض بريده الالكتروني الشخصي للقرصنة، وأنه لم يصف أعضاء لجنة التكريم بناكري الجميل لعدم ترشيحه للقب «السير ديفيد»، كما أنكر ممثلوه أيضا انه طلب مبلغ 6685 جنيها استرلينيا ثمنا لتذكرة سفر بالطائرة على درجة رجال الأعمال من اجل حضور حدث في آسيا على الرغم من أن رعاة هذا الحدث كانوا قد وفروا طائرة خاصة لهذا الغرض.
«يا إلهي.. لا أستحق هذا الفوز أبدا!»
المغنية الإنجليزية كولين نولان بعد ان استبد بها الارتباك نتيجة الإعلان المفاجئ على ما يبدو عن تتويجها بطلة برنامج «بيغ برذر» التلفزيوني.
«معقولة 4 أسود يأكلون 77 حمارا؟!»
مداخلة لأحد المتصلين ببرنامج «العاشرة مساء» مبديا دهشته من وجود 77 حمارا مذبوحا في قرية يمتلك صاحبها 4 أسود، بعد ان اقتحمت الشرطة المكان متهمة صاحب القرية انه يبيع لحوم الحمير للجزارين ليبيعونها للزبائن على اعتبار انها لحوم بقري او جاموس!
«لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس»
بوب فيرغسون، مدعي عام ولاية واشنطن، يعلق خارج مبنى المحكمة على القرار الجديد الذي أصدره في سياتل القاضي جيمس روبارت، وأبطل فيه الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول رعايا 7 بلدان إسلامية إلى الولايات المتحدة.
«لم نكن جميعا مرتاحين لنواياه»
اصدقاء كيلي مينوغ، فنانة أغاني وموسيقى «البوب»، المقربون منها وهم يصفون خطيبها السابق الممثل جوشوا سايس بالشخص الانتهازي الذي لا يمكن الثقة به.
«مفاجأة لم أتوقعها»
الفنانة آنا كاستيلو بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة خلال حفل جويا الـ 31 في العاصمة الإسبانية مدريد. وفاز الفنان ألامو بجائزة أفضل ممثل، أما المخرج أريفالو ففاز بجائزة جديدة بعد فوزه بجائزة أفضل مخرج جديد، كما حصد كارلوس سانتوس جائزة أفضل ممثل صاعد، في حين تم تكريم الممثلة آنا بيلين عن مجمل أعمالها ومنحها الجائزة الفخرية.