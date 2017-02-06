أعلن مجلس الوزراء الإماراتي تطبيق نظام جديد لتأشيرات الدخول للدولة "لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني".



ويتضمن النظام الذي تم الكشف عنه اليوم الأحد "إطلاق تأشيرات دخول سياحية وعلاجية وتعليمية خاصة بالمبدعين".



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "الاقتصاد المستقبلي قائم على العقول والمواهب وعلى تطوير بيئة محفزة للابتكار وسيتم تطبيق النظام الجديد، ضمن مراحل، تشمل المرحلة الأولى تأشيرات دخول سياحية وعلاجية وتعليمية، في حين تشمل المرحلة الثانية تأشيرات لاستقطاب رواد الاعمال والمبتكرين والكفاءات التخصصية الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والثقافية".



وقالت وكالة أنباء الإمارات إن نائب رئيس الدولة "وجه بتشكيل لجان متخصصة لتحديد أهم القطاعات الحيوية، التي سيتم فتح التأشيرات التخصصية فيها، ووضع خطة لاستقطاب أهم الكفاءات الإقليمية والعالمية الاستثنائية".