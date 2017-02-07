أدلى المتهم المصري بقتل والده بمشاركة اثنين من أصدقائه ، بأقواله أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية.

وأكد أن السبب الحقيقي وراء ارتكابه الواقعة هو اكتشافه أن والده كان يقوم بتصوير مقاطع فيديو لها أثناء العلاقة الحميمية فيما بينهما، وعندما تصاعدت الخلافات بينهما واتفقا على الانفصال وطالبته بحقوقها من مؤخر وخلافه هددها بنشر مقاطع الفيديو على يوتيوب في مقابل تنازلها عن حقوقها.

وأضاف في أقواله أن والده توعده بالحرمان من الميراث عندما فضل أن يقف بجانب والدته، مشيرا إلى أن المجني عليه قال له "أنا اتجوزت وهخلف ولد واكتبله الورث كله".

وأوضح أنه أراد أن يأخذ حقه بيده ويحرم زوجة والده منه ويثأر لوالدته حيث اتفقا مع أصدقائه على التخلص من والده قبل أن ينفذ وعده له بحرمانه من الميراث وكذلك قبل أن يفضح والدته ويخذله أمام أصدقائه.

الاتفاق على الجريمة

وأكد المتهم أنه اتفق مع اثنين من أصدقائه على مساعدته في التخلص من والده بمقابل مادي.

وأضاف المتهم أنه تنفيذا لذلك أحضر المتهم الثاني "صديقه" مفكا احتفظ به، وسلاحا أبيض "مطواة" قام بتسليمها للأول وشالين لإخفاء معالم وجهيهما، واتفقا مع الثالث على توصيلهما مقابل مبلغ 150 جنيها عقب إيهامه بتوجههما لدائرة القسم لإنهاء خلافات مالية دون الإفصاح عن نيتهما الحقيقية في التخلص من المجني عليه، وانتظرا بالقرب من مكان الواقعة لحين وصوله عاقدين العزم على التخلص منه بمدخل العقار إلا أنهما فوجئا بحضوره وبصحبته الخفير.

وذكر المتهم الرئيسي، أنه انتظر بصحبة صديقه دخول المجني عليه للشقة سكنه ثم صعدا وقاما بتقييد حركة الخفير، وأحدث الأول إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، وقام الثاني بالتعدي عليه بالمفك محدثين ما به من إصابات.

وأضاف أنه عقب قيام زوجة المجني عليه بفتح باب الشقة دلف الأول وتوجه إلى المجني عليه واعتدى عليه بالسلاح الأبيض حيازته، محدثا ما به من إصابات التي أودت بحياته، بينما انتظر الثاني مقيدا الخفير لمنعه من التحرك، ثم فرا هاربين بالسيارة قيادة الثالث وتوجهوا لمسكن المتهم الثاني وقاما بتنظيف ملابسهما الملوثة بالدماء واستبدالها بملابس أخرى، ودفع مبلغ 150 جنيها للثالث مقابل التوصيل.

كما أضاف فقدهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمكان الحادث أثناء هروبهما.

وكان مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا منرئيس مباحث قسم شرطة المقطم، مفاده تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بسماع صوت طلق ناري بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم المقطم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال "خ.م" (43 سنة - ربة منزل) ومقيمة بمحل البلاغ، قررت أنه عقب وصول زوجها "س. س"، 43 سنة، صاحب مصنع رصاص بطاريات تنامى إلى سمعها صوت طرق على باب المسكن وروت تفاصيل الواقعة .

التحريات

وبإجراء التحريات، تمكنت الشرطة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "عبد الله س"، 23 سنة، طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "نجل المتوفى من زوجته الأولى"، و"خ. م"، 22 سنة، طالب، و"م. أ"، 21 سنة، عامل و"قائد السيارة رقم 103884 ملاكي المنيا ماركة سوزوكي فان ملك والده.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون وتم ضبطهم والسيارة .

وبمواجهتهم أمام مدير مباحث القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم لإثبات الواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات معهم.