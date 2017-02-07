روى "يزيد الراجحى" واقعة طلاق مواطن سعودي لزوجته بعد معرفته بمتابعة زوجته له عبر “سناب شات” قائلًا:” إن مسنة سعودية ألتقت بي وقالت لي إن ابنتها تطلقت من زوجها بسببي، عندما علم أنها تتابعك على حساب سناب شات” مضيفًا أنه في البداية لم يصدقها، إلا أن أحد زملائه روى له قصة مماثلة لزوجة كادت أن تطلق بسببه ايضًا عقب خيار زوجها لها بحذفه أو طلاقها فورَا.

ونصح الراجحي، الأزواج بعدم التخوف مما يقدمه مستشهدا بأن جميع المنازل فيها تليفزيونات، وتقدم برامج لا يعلم عنها الأزواج، لكن سنابه معروف وبيته معروف، وما يقدمه أفضل من بعض القنوات.