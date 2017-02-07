عثر عناصر خفر السواحل على جثة السينمائي الكندي "روب ستيوارت" بعد أن اختفى منذ ظهيرة الثلاثاء الماضي، وبعد عمليات بحث استخدمت فيها سفينة ومروحية، حيثُ وُجِدت جثته على بعد 90 متراً تقريباً من الموقع الأخير المعروف للسينمائي على عمق 65 متراً.

وكان ستيوارت والذي يبلغ من العمر 37 عاما برفقة ثلاثة من أفراد طاقمه خلال عملية الغوص في الشعب المرجانية "اليغيتر ريف" على بعد حوالي 7 كيلومترات من جزيرة "ايسلامورادا" في أرخبيل "كيز" في أقصى جنوب فلوريدا.



هذا ولا تزال ظروف اختفاء السينمائي "ستيوارت" مبهمة إذ إنه كان قد عاد إلى سطح الماء ويستعد للصعود إلى المركب عندما غاص مجدداً، من دون أن يتمكن أفراد الفريق من مساعدته، وقد صعد الأفراد الثلاثة الآخرين إلى المركب من دون أي مشكلة.