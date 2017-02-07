نجت امرأة من الموت، بعدما قفزت من الطابق الثالث بمنزلها برفقة طفليها في إقليم بلخ شمالي أفغانستان، عندما أبلغها زوجها باعتزامه الزواج للمرة الثانية.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم "شير دان دوراني" لوكالة باجهوك الأفغانية للأنباء، إن الحادث وقع في بلدة مزار الشريف في بلخ. ونقلت المرأة (35 عاماً) وطفلاها إلى المستشفى، وفتحت السلطات تحقيقاً في ملابسات الحادث.

ونقلت سلطات المستشفى عن المرأة أن زوجها يعيش في الولايات المتحدة، وأبلغها مساء أول من أمس السبت عبر الهاتف بأنه على وشك الزواج للمرة الثانية. وحاولت المرأة الانتحار بالقفز من الطابق الثالث لكنها سقطت على مركبة أسفل المنزل ونجت من الموت، وتردّد أن حالتها الصحية مستقرة.