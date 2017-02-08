عقب مباراة مصر والكاميرون في نهائي بطولة الأمم الإفريقية ، قتل عاملون في مطعم مصري شاباً أمام خطيبته بسبب التأخر في الحصول على قيمة مشروبات جلسة مشاهدة المباراة.

وتلقى مدير أمن القاهرة بلاغاً يفيد بمقتل شاب يدعى محمود بيومي من سكان مدينة نصر شرق القاهرة بعد مشاجرة مع موظفي وعمال أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

"منيمم تشارج"

وتبين من التحريات أن الشاب ذهب لمشاهدة المباراة في المطعم برفقة خطيبته وعقب نهايتها أغلق عمال المطعم الأبواب ولم يسمحوا لأحد بالخروج لحين الحصول على قيمة المشروبات وقيمة مشاهدة المباراة وفرضوا عليهم قيمة 100 جنية للفرد "منيمم تشارج" وهو ما يخالف لقوانين " حماية المستهلك "، ونتيجة للزحام الشديد طلب الشاب أن يبدأ هو بسداد قيمة حسابه نظرا لوجود خطيبته معه وصعوبة تأخرها عن المنزل.

جريمة" البلطجة "



وقال شهود عيان أن عمال المطعم رفضوا البدء بحساب الشاب القتيل محمود بيومي وطالبوه بالالتزام بالصف فقال لهم إن ما تفعلوه يندرج تحت جريمة البلطجة فهددوه بأنهم سيجعلونه يشاهد البلطجة الحقيقية، وقدنجح مدير الكافية في إنهاء الأزمة، ووجه العاملين بالنزول إلى الدور الأسفل، وتلقى الحساب من محمود وخطيبته وعقب خروجه من المطعم فوجئ بمجهولين ينتظرونه وينهالون عليه طعنا وضربا حتى وقع مضرجا في دمائه أمام خطيبته.

مرتادو المطعم قاموا بنقل الشاب إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة وهناك تبينت إصابته بطعنة نافذة في الصدر وصلت للرئة وأخرى في البطن ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، فيما شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبرى لإغلاق المطعم ومحاكمة صاحبه والعاملين به.

اعترافات أحد المتهمين

اعترف أحد المتهمين من أصل 3 ، ويدعى "عمرو مصطفى احمد حسين"، ( 30 عاما) ، وحاصل على ثانوية عامة، ويعمل فى مطعم كيف "كابتن أوردر"، أمام رجال المباحث عقب ضبطه وبحوزته مخدر الهيروين، حيث أكد أنه نزل لعمله مثل كل يوم، وحدد أنه كان يعمل فى الدور الأرضى، وتم إبلاغه بأن مشكلة وقعت فى الطابق الثانى، فصعد ليجد شبابا تتشاجر بسبب رغبتهم فى عدم دفع الحساب، وفوجئ بأحدهما يرفع أحد الكراسى وقام بإلقاءه عليهم، فتدخل فى محاولة للفصل بينهم، ونجح فى أخذ أحدهم إلى خارج المطعم، فقام بضربه فى وجهه : "افتكر إنى بتخانق معاه"، وفوجئ بـ 2 آخرين يمسكون به من الخلف.

واعترف المتهم باستخدم الحزام الخاص به وبدأ الضرب به، وفوجئ بأحدهما يضربه بقدمه فى بطنه والآخر ضربه بشنطة فى وجهه، معترفاً "كان معايا فتاحه طلعتها وضربته بيها وبعد كده دخلت المطعم تانى"، مستكملاً "اتجهت إلى المنزل واصطحبت والدتى من منزلى فى منطقة الحدائق واتجهت لشقيقى فى مدينة السلام وتم القبض عليا من منزل شقيقى بالسلام وبحوزتى مخدر الهيروين".

علاقة عاصي الحلاني بالجريمة

وبعد تداول أنباء عن امتلاك الفنان اللبناني عاصي الحلاني لكافيه “Keif” الذي شهد حادثة ، كشف مدير أعماله ماجد الحلاني ، إن الكافيه المشار إليه ليس ملكا للمطرب عاصي الحلاني، ولا تربطه به أي علاقة. وأضاف أن ملكية الكافيه تعود لنجل شقيقته، مشددًا على أنه لا علاقة لعاصي بهذا الكافيه على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك سوى مطعم كبير باسمه في بيروت.

كما نفى مصطفى قمر أى علاقة له بالكافيه وأكد أنه تخارج منه منذ عدة أشهر.



إزالة إشغالات «كافيهات» مصر الجديدة

وفي اطار متابعة تطورات الحادثة قامت حملة تابعة لحى النزهة بمصر الجديدة، صباح اليوم، بإزالة الإشغالات التابعة للكافيهات الغير مرخصة.

فيما شهدت منطقة مصر الجديدة، أمس الإثنين، حملة أمنية مكبرة، ضمت أكثر من ٢٠٠ شرطى، حيث تم فيها غلق «الكافيهات» الغير مرخصة وفحص العاملين بها وضبط المسجلين.