أكدت القوة الخاصة لأمن الحرم المكي في السعودية أن شخصاً تمّ القبض عليه بالحرم المكي كان ينوي إحراق نفسه بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة المشرفة، وذلك بسكب مادة البنزين على ملابسه.

وقال الناطق الإعلامي للقوة بالمسجد الحرام الرائد سامح السلمي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية، إنه "في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم أمس، تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة في أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه".

وأضاف: "وفور ملاحظة رجال الأمن ذلك تمكنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار"، لافتاً الى ان "تصرفاته توحي بأنه مريض نفسياً، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وروى مواطن سعودي التفاصيل قائلاً:"كنت في الطواف قبل الركن اليماني، ورأيت شخصًا يرش على ستار الكعبة مادة، ووقفت لأتحقق منها".

وأضاف السعودي غازي درويش : شاهدت بيد الشخص قارورة كبيرة بها بنزين أحمر، قبل سكبه على الستار، وكان يتعدى على سيادة المملكة بالسب والشتم، أثناء سكب المادة ويقول: أنا لازم أحرق هذه الكعبة، وبيده الأخرى ولاعة، كان يهم ياستخدامها في إشعال الكعبة‘‘ وذلك وفقا لموقع "تواصل".

وأكد درويش، لم أتمالك نفسي حينها وأمسكت به لكنه حاول مقاومتي وأصابني في يدي اليمنى، وساعدني شخص آخر حتى تمكنا من السيطرة عليه، وفي لحظات جاء رجال الأمن وقبضوا عليه واستلموا مني مادة البنزين.