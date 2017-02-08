خضع رجل من ولاية ميسيسيبي الأمريكية لعملية جراحة، أزال خلالها الأطباء ورماً ضخماً يصل وزنه إلى حوالي 70 كيلوغراماً من معدته.



وبدأ بطن روجار لوغان (57 عاماً) بالانتفاخ عندما كان بعمر 12 عاماً، وأخبره الأطباء أنها مجرد دهون، لكنهم أدركوا فيما بعد وجود انتفاخ ضخم في معدته بحاجة إلى إزالة. ويرجح الأطباء أن يكون هذا الورم ناجماً عن شعر نما إلى الداخل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



ومع مرور الوقت، نما الورم بشكل كبير، ومنع لوغان من الحركة، وأصبح ملزماً باستخدام كرسي متحرك خاص، قادر على حمله هو والورم الذي يعادل وزنه وزن رجل بالغ.



وعملت زوجة لوغان السيدة كيتي جاهدة للعثور على جراح قادر على إزالة الورم، وأخبرها العديد من الأطباء أن فرصة نجاح العملية وبقاء زوجها على قيد الحياة لا تتعدى 50%. ولكن في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، عثرت على الطبيب ديف الذي وافق على إجراء العملية.



وبعد العملية الناجحة، من المتوقع أن يعود لوغان لممارسة حياته بشكل طبيعي في غضون أسبوعين، وهو متحمس بشكل خاص للصيد من جديد، وذلك بعد أن تمكن من المشي للمرة الأولى منذ سنوات.