حذرت طبيبة الجراحة الجلدية زيلكه شنايدر بوروس، من أن التغيرات الطارئة على شكل وحجم الوحمة، تنذر بالتعرض للإصابة بـسرطان الجلد.

وأوصت بوروس بفحص الوحمة من خلال الإجابة على عدة أسئلة، هي:

هل شكل الوحمة غير متماثل؟

هل تتخذ حدود الوحمة شكل القوس؟

هل الوحمة ذات ألوان مختلفة؟

هل قُطر الوحمة أكبر من 5 ملليمترات؟

كيف تتطور الوحمة؟ هل تظهر بسرعة وتبرز عن الجلد؟

وأضافت بوروس أن “تحقق أحد هذه المعايير لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان الجلد، لكن في حال تحقق 3 منها، فينبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض جلدية على الفور”.