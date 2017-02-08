انتقد وزير الثقافة والإعلام السعودي السابق الدكتور عبدالعزيز الخضيري الإعلام العالمي، مبيناً أنه يستغل الصورة الصغيرة في مجتمعنا ويضخمها ليصفنا بالمجتمع المتخلف.

كما انتقد الخضيري توجه بعض المسؤولين، قائلاً بحسب “الحياة”، إنهم يعملون بمبدأ “لا تعمل حتى لا تخطئ وحتى لا تُحاسب”.

وأوضح الوزير السابق خلال محاضرة بعنوان “مستقبل الإعلام السعودي في ضوء الثورة الرقمية” ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية أمس الإثنين، أن الإعلام الجديد أصبح وسيلة للضغط وتغيير السلوك؛ بهدف الإثارة والحصول على أعلى نسبة مشاهدة وتحقيق الربح المادي، دون الحرص على المصداقية.

ورأى الخضيري أن الإعلام الجديد يروَّج لزنا المحارم والشذوذ الجنسي وغيرها من الأطروحات الرذيلة، مشيراً إلى أن أطفالنا أصبحوا محتارين بين ما يُقدم لهم في البيت والمدرسة وبين ما يشاهدونه في الإعلام.

ومضى متسائلاً: “من جعل مساجدنا أوكاراً للتطرف؟! من أغلق مسرح التلفزيون ومسارح الجامعات؟! متى كان (أبو سن) و(كرستينا) يتصدران نشرات الأخبار؟!”.