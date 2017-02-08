«هو نجم النجوم وكفاه فخراً»

المصممة الشهيرة فيكتوريا زوجة نجم الكرة السابق ديفيد بيكهام اثناء لقاء عمل في نيويورك. حيث بدت واثقة جدا من نفسها وابتسامتها لم تفارقها في ظل الهجوم على زوجها، وفي التفاصيل كشف موقع «فوتبول ليكس» رسائل إلكترونية غاضبة تضمنت شتائم وجهها النجم السابق لفريق علاقاته العامة، على خلفية عدم منحه لقب «سير» من قبل الملكة إليزابيث الثانية.