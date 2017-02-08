«هو نجم النجوم وكفاه فخراً»
المصممة الشهيرة فيكتوريا زوجة نجم الكرة السابق ديفيد بيكهام اثناء لقاء عمل في نيويورك.
حيث بدت واثقة جدا من نفسها وابتسامتها لم تفارقها في ظل الهجوم على زوجها، وفي التفاصيل كشف موقع «فوتبول ليكس» رسائل إلكترونية غاضبة تضمنت شتائم وجهها النجم السابق لفريق علاقاته العامة، على خلفية عدم منحه لقب «سير» من قبل الملكة إليزابيث الثانية.
«مللت مسابقات الجمال»
مليحة العرب المغربية كيما قائلة انها لا تجد مبررا للدخول من جديد الى مسار المباريات الجمالية لان اهدافها تصب في خانة تقديم البرامج التلفزيونية الى جانب تصوير الاعلانات بين المغرب ودول عربية اخرى، وقالت: «حققت لقب ملكة جمال العرب 2016 وهو الاعلى شأنا بين جميع الألقاب الاخرى».
«لا علاقة لي بهذا المطعم»
الفنان عاصي الحلاني نافيا كل ما نشر عن علاقته بالمطعم الذي قتل فيه الشاب المصري «محمود بيومي» في شرق العاصمة المصرية (القاهرة) بسبب فاتورة مشروبات عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وصدر عن الفنان عاصي الحلاني الآتي: «عاصي الحلاني ينفي ما تردد عن امتلاكه مطعم في مصر ولا علاقة له بالمطعم.
«كل واحد منا مسؤول عن ضرورة التصدي للظلم والتمييز العنصري في حياتنا اليومية»
رئيس وزراء كندا جستن ترودو يتحدث، والدموع في عينيه، خلال تشييع ثلاثة من الضحايا المسلمين الذين فقدوا أرواحهم على يد رجل مسلح في مسجد بمدينة كيبيك، ولم يتردد ترودو أيضا في تأكيد تضامنه مع الجالية المسلمة في كندا.
«من الواضح أنه يتجنب الإمساك بيدها علنا لأنه يريد ان يبدو النجم الأوحد»
خبيرة لغة الجسد باتي وود تفسر حركات يدي الرئيس ترامب لدى وصوله بالطائرة بصحبة زوجته ميلانيا لزيارة منتجعه في بالم مارغو، فقد ترك ترامب يدها مرتين أثناء سيرهما على مدرج المطار. وتؤكد باتي أنها لاحظت تحولا في لغة الجسد لدى ترامب منذ ان بدأ سباق الرئاسة إلى البيت الأبيض.
«المسألة تتعلق بالجينات في حقيقة الأمر»
الشخصية التلفزيونية الأميركية كيم زولشياك وهي تشرح لمعجبيها سر احتفاظها برشاقتها مما يسمح لها بارتداء الأزياء التي تـحبها.
«لست في مزاج يتيح لي الابتسام»
الممثلة نعومي واتس، وهي تبدو كئيبة خلال تصوير بعض لقطات فيلم «الغجر» في نيويورك بعد ان تم ترشيحها لجائزة «التونة الذهبية» السنوية التي يتم تقديمها عادة لأسوأ فيلم وأسوأ ممثلة.