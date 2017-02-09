ألقت الشرطة الإسبانية القبض على سيدة طعنت حبيبها حتى الموت، بعدما اغتصبها مرات عدة، وعاشت لمدة أشهر مع جثته المتحللة.

وتقول كارمن باينا رينا، إن حبيبها مانولو، كان يغتصبها ما لا يقل عن 5 مرات في اليوم وكان يقوم باحتجازها وربطها في المنزل، لافتة الى أنها اغتنمت إحدى الفرص وقامت بطعن الرجل البالغ من العمر 51 عاماً حتى الموت.

وبعدما تلقت الشرطة خبراً يفيد بأن مانولو، الذي اختفي في شهر تشرين الثاني من العام الفائت، هو داخل المنزل حيث تقطن كارمن، طلب رجال الشرطة من الاطفاء مساعدتهم على الدخول الى المكان.

وقد اعترفت باينا، وهي في الأربعينيات من العمر، بأنها أقدمت على قتل الرجل.

وكشفت تحقيقات الشرطة الأولية عن أن الرجل قد توفي بسبب التعنيف والجروح الناجمة عن الطعن بالسكين، وقد تمّ العثور على سلاح في المنزل. والجدير بالذكر هو أنه عندما وصلت الشرطة الى المنزل، بدأت كارمن بالبكاء وقالت إن مانولو اغتصبها أكثر من 5 مرات في اليوم الواحد.