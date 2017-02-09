قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 25 عاماً لعاطل، بعد قيامه بخطف طفلة أثناء عودتها لمنزلها تحت تهديد السلاح، واعتدى عليها وهتك عرضها في منطقة منشأة القناطر.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إليه تهمة اختطاف الطفلة هدى محمد البالغة من العمر 9 سنوات، تحت تهديد السلاح، وترويعها، واحتجازها، والتعدي عليها جسدياً واغتصابها، بالإضافة لتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وأقراص الترامادول المخدرة، و50 غراماً من الحشيش.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم يدعى محمد .ع ويبلغ من العمر 30 سنة وهو عاطل عن العمل ومقيم بقرية أبو غالب التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر وكان تحت تأثير المخدر وقت ارتكابه للجريمة.

وكشفت التحقيقات، ان المتهم توجه إلى مدرسة الطفلة، وأقنعها أن والدتها ذهبت لشراء بعض متطلبات المنزل، وطلبت منه إحضارها من المدرسة فاستجابت له المجني عليها، فأخذها إلى عقار تحت الإنشاء، وقام بتخديرها وإرهابها بالسلاح وتعدى عليها بالضرب؛ بعدما حاولت الصراخ، ثم تعدى عليها وهتك عرضها وشرع في اغتصابها؛ لولا تدخل الأهالي الذين تمكنوا من إنقاذها وأمسكوا بالمتهم وأبلغوا قوات الأمن.