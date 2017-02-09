هناك أطعمة حرمها الله بطريقة واضحة ومباشرة في القرأن الكريم ولكن بالنسبة للحم الأرنب فهناك أستفسارات كثيرة حول هل هو من الأطعمة المحرمة أم لا فلم يذكر لحم الأنب في أي أية من القرأن الكريم.

فعرض على النبي صلي الله عليه وسلم أن يأكل من لحم الأرنب ولكنه رفض وكان سبب رفضه أنه من الحيوانات التي تلد وأنها تحيض فرفض تناوله ولكنه لم يحرمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض تناوله وهو لا يميل إلى تناوله ولكن ليس معنى ذلك أن جميع الأمة الاسلامية تبتعد عن أكل لحم الأرنب وتحرمه بطريقة خاطئة فهذا التصرف للنبي تصرف بشري مثل أي شخص يحب هذا الطعام وأخر لا يفضله.

فيجب الإنتباه و التفريق جيداً بين السلوك الذي يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو سلوك بشري أم سلوكه كنبي ؟

فالسلوك البشري هو ما يحبه أو لا يحبه وسلوكه كنبي هو أن يأمر الناس بكلام الله الذي أنزله ويعلنه للناس حتي تفهم الأمة ما هو صالح وما هو محرم

هذ هي الأطعمة المحرمة تحريم مباشر من الله:-

- لحم الخنزير

- لحم الحمير

- حرم الله الحيوانات الميتة بأي شكل أخر مثل أن تكون ماتت بسبب أختناق أو وقوعها من مكان مرتفع

- حرم اللحوم التي لم تذبح بالطريقة الأسلامية وأسالة الدم وذكر أسم الله عليها

- حرم أكل لحوم الحيوانات أو الطيور المفترسة التي تملك مخالب

- حرم تناول لحوم الحيوانات التي تتغذي علي القمامة والأشياء النجسة

- الأطعمة التي تأثر علي الجسم تأثير سلبي

- والمشروبات المحرمة هي المسكرات والمخدرات أيضاً