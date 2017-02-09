شهدت محافظة الخبر في السعودية ، مساء يوم أمس الأول، وقوع حادثة طلاق بين زوجين، في المنطقة الشرقية بالمحافظة، بسبب انشغال الزوجة بتصوير الوجبات.

وكشف الزوج عن ملابسات انفصاله عن زوجته، قائلًا: “عزمت زوجتي على وجبة عشاء في أحد المطاعم الفخمة في المحافظة، وعندما دخلنا المطعم، وجدناه زحمة، فانتظرنا لأكثر من 40 دقيقة حتَّى تم تجهيز مكان مغلق للعوائل”.

وأضاف: “بعد إحضار الطعام بدأت زوجتي بتصوير أصناف الوجبات، وتحرك الوجبات والصحون يمينًا وشمالًا”، وفقًا لـ “المدينة”.

وأكد الزوج: “كلّما حاولت أن أتناول وجبتي تبلغني بأنها لم تنته من التصوير، وأنها سوف ترسل صور الوجبات لصديقاتها”.

وتابع: “اشتدت سخونة النقاش بيننا، وأوقفت التصوير، فغضبت ودخلنا في نقاش حاد، حتى ارتفع صوتها، فطلّقتها وغادرت المطعم”.