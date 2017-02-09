وثّق مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تجمد زيت سيارات في محل تغيير زيوت السيارات في السعودية.

وأظهر المقطع شخصاً يقطع علبة زيت سيارات إلى نصفين، ومن ثم ظهر الزيت متجمداً داخلها، وحذر ذلك الشخص من تشغيل السيارة والتحرك بها مباشرة في الأيام شديدة البرودة.

ولاقى المقطع تفاعلاً من مغردين في “تويتر”، مؤكدين أن الزيت الذي ظهر في العلبة التي بالمقطع، “مغشوش”، حيث إن الزيت الأصلي “لا يتجمد إلا تحت درجات تصل إلى –20″، مضيفين أن تسخين السيارة لمدة 5 دقائق على الأقل، كما ينصح البعض، يتعارض مع بعض النصائح الفنية التي ترى أن تسخين السيارة يجب ألا يزيد على 60 ثانية.