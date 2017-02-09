لم تتوقف شركة هوندا عن تقديم العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة فى سيارتها أو دراجاتها النارية , حيث عرضت الشركة اليابانية الأشهر دراجة نارية مبتكرة تعتمد على التوازن الذاتى بحيث لايمكن لصاحبها الوقوع أبداً مهما حدث.

جاء العرض الأول لدراجة هوندا النارية المتطورة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) المقام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تتميز بتقنية جديدة تتمثل في القدرة على التحرك ذاتيا، وتمشى وراء صاحبها كالكلب المطيع ناهيك عن وجود نظام مبتكر يطيل من قاعدة عجلات الدراجة عند تشغيلها، ويحرك العجلة الأمامية بشكل منفصل عن المقود وهو يحافظ على نظام التوازن فى الدراجة بشكل مستمر بحيث تتوازن ذاتياً دون ان يبذل صاحبها أى مجهود وهو ما سوف يكون عنصرا مساعدا في القيادة بالنسبة للسائقين المبتدئين.

جدير بالذكر ان شركة هوندا لم تكشف بعد عن نيتها إنتاج تلك الدراجة المتطورة فى الوقت الحالى الا انها قد تفكر فى انتاجها مستقبلاً.