أصدرت الهيئة الشرعية الصحية بمنطقة المدينة المنورة حكماً تضمن الغرامة مليون ريال على الطبيب الذي اشتهر إعلامياً بـ"طبيب الختان"، والذي تسبب بأضرار متفاوتة للعضو الذكري لـ8 أطفال أثناء إجراء عمليات ختانهم.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"المدينة"، أن تغريم الطبيب في الحق الخاص جاء لتعويض الأطفال المتضررين، وأن الهيئة الشرعية الصحية حددت قيمة التعويض لكل طفل منهم حسب حجم الضرر الذي تعرض له، وأكبر تعويض حصل عليه طفل بلغ 300 ألف ريال لتعرضه لضرر بالغ، بينما تفاوتت قيمة التعويض بين الأطفال الآخرين.

وكانت الهيئة الشرعية الصحية قد أصدرت في وقت سابق حكماً في الحق العام تضمن تغريم الطبيب والمركز الذي أجريت فيه عمليات الختان بمبلغ 200 ألف ريال لكل منهما، بجانب إغلاق المركز لمدة 6 أشهر، فيما ذكر أن الخطأ المرتكب لا يغطيه التأمين ضد الأخطاء الطبية، كون أن الطبيب مارس عملاً غير مرخص له بممارسته.

يذكر أن الطبيب المذكور كان قد أجرى في عام 2015م عمليات ختان بأحد المراكز الطبية في المدينة المنورة، تسببت بأضرار لـ8 أطفال، تفاوتت الأضرار بين قطع العضو الذكوري لـ3 أطفال، والتسبب في ضرر بنسبة 50% للخمسة الآخرين.