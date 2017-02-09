قال الشاعر السعودي، محمد السكران، إن قصيدته التي نظمها عن الوافد الهندي "عبد السلام"، وجدت تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى درجة تواصل "فاعل خير" معه ليحقق أمنية عبد السلام التي جاءت في الشطر الأخير من القصيدة "لو الفقر يذبح ذبح عبد السلام ما عنده إلا السيكل اللي يملكه".

الوافد الهندي الذي يعمل منذ 15 عاماً، حارساً لمسجد مقابل لبيت الشاعر السكران، تمنى أن يؤدي العمرة في المسجد الحرام. وقال السكران لـ"العربية نت": "رغم ظروفه الصعبة التي أوردتها في القصيدة إلا أنه كان بشوشا دائماً، وكأنه لا يعاني من نقص في أي شيء".

وأضاف الشاعر: "هذا الرجل، أثار في نفسي رغبة في تجسيد حالته، ومقارنته بمن هم أفضل منه في المعيشة، لكنهم مستسلمون للحزن والتذمر".

وحول سبب نظم القصيدة لـ"عبد السلام" دون غيره، أجاب السكران: "بحكم أني أراه كثيراً وفي كل مرة يأسرني بابتسامته الراضية".

وكشف السكران عن شعوره بعد إيصال طموح الوافد الهندي من خلال قصيدته: "شعرت أني شاعر فعلاً. فهذه هي مهمة الشاعر الحقيقي".

ونوه السكران إلى أنه انتقل من المنطقة ما أدى إلى توقف التواصل مع عبد السلام، إلى أنه أكد وصول فاعل الخير له وتجهيز أمور السفر لأداء العمرة.