«فيروز لاتزال في الصدارة»
الفنانة اللبنانية إليسا بعد حصولها على أعلى نسبة استماع في العام 2016 بأكثر من 1.4 مليار مستمع. وردا على ما كتبه البعض من تفوقها على ايقونة الغناء العربي فيروز، قالت إليسا: «أنا أعيش في زمن مواقع التواصل الاجتماعي والانتشار اليوم أسرع. نحن نتحدث عن اسطورة اسمها فيروز تعاصر جيلنا الحالي ولليوم تتفوق علينا بالإحصاءات، وتواجد أسطورتنا الحية في هذه القائمة ومنافستها للجيل الجديد هو الحدث بحد ذاته».
«هي الأولى»
تعليق لمجلة «فوربس» الأميركية بعد ان احتلت المغنية البريطانية أديل المركز الأول عن فئة أكثر المغنيات دخلا، حيث حصدت العام الماضي 80.5 مليون دولار تلتها بيونسيه وجستن بيبر.
«ولد مدهش»
النجم السينمائي ميل جيبسون وهو يتحدث عن ابنه التاسع لارس المولود حديثا من زوجته روزاليند روس (26 سنة)، قائلا: لقد ملأ حياتنا بالسعادة وغمرنا بلطفه الشديد، وربما سر هذا الحب الكبير له وارتباطي الشديد به هو أنني انجبته في هذه السن المتقدمة.
«ماري لوبان ليست فاشية»
دينيس ماكشين، عضو البرلمان البريطاني سابقا عن حزب العمال، وهو ينتقد مناهضي زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف لوبان بالقول انها ليست فاشية بل هي مجرد امرأة اوروبية يمينية كانت مناهضة طوال حياتها لسياسة الهجرة والاتحاد الأوروبي والمسلمين.
«سيساعد هذا الإجراء في زيادة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة»
رابطة النساء الروسيات في ردها على قرار الرئيس الروسي الأخير تخفيف العقوبات على الزوج في حالات العنف الأسري ضد الزوجة او الأطفال إذا لم يسفر عن كسور في العظام.
«لست متفائلاً بجدوى هذا الأمر»
لويس إنريكي، مدرب برشلونة معربا عن تأييده لاستئناف لويس سواريز، مهاجم فريقه، ضد قرار طرده أمام أتلتيكو مدريد (1-1)، على الكامب نو بإياب نصف نهائي كأس الملك. ورغم تأييده لإجراء الاستئناف ضد البطاقة الحمراء، التي حصل عليها المهاجم الأوروغوياني، أكد إنريكي أنه ليس متفائلا بجدوى هذا الأمر.