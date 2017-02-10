مثل رجل أعمال خليجي أمام محكمة إماراتية في أبوظبي، بعدما اشترى لوحة تسجيل سيارة تحمل الرقم “واحد” في مزاد علني، إنما بشيك من دون رصيد، بغرض بيعها بسعر أعلى في وقت لاحق.

وأوردت صحيفة “غلف نيوز” الصادرة بالإنجليزية الأربعاء أن الرجل الذي مثل الثلاثاء أمام محكمة الجنح في العاصمة الإماراتية اعترف بشراء لوحة تسجيل السيارة التي بلغت قيمتها 31 مليون درهم (حوالي 8,5 مليون دولار) بشيك من دون رصيد بهدف بيعها بسعر أعلى وتسديد قيمة الشيك في وقت لاحق.

ونقلت عن الرجل قوله “اشتركت في المزاد (…) في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي بشيك من دون رصيد”، مضيفاً “كنت على دراية بأنني لا أملك الأموال الكافية” لشراء اللوحة.

وتابع “كنت أخطط لبيع لوحة التسجيل رقم واحد بمبلغ أعلى، أي أكثر من 31 مليون درهم، ثم أسدد المبلغ المتوجب علي” في الشيك.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة “الإمارات للمزادات” مزاداً لبيع 50 لوحة سيارة مميزة بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس حكومة أبوظبي.

وسجل الرقم واحد أعلى سعر في المزاد العلني الذي شهد مشاركة 750 شخصاً في فندق “قصر الإمارات” في أبوظبي، حيث بيعت اللوحة بمبلغ 31 مليون درهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اتضح بعد أسبوع تقريباً أن الشيك الذي قدمه رجل الأعمال الخليجي لشراء لوحة التسجيل به، كان من دون رصيد، لتأمر النيابة العامة بعد ذلك بحبسه لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.

ويحاكم الرجل حالياً بتهمتي “النصب والاحتيال”، و”تحرير شيك من دون رصيد”.