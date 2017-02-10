ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب المصرية، القبض أكبر شبكة للدعارة بمساكن بيتشو أمريكان بمنطقة البساتين، وتم ضبط ممثلة فيديو كليب أثناء ممارستها الدعارة مع راغب متعة.

البداية عندما وردت معلومات إلى العقيد أحمد حشاد وكيل إدارة النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بقيام "نادية.م" ربة منزل، وسبق اتهامها في قضية آداب بإدارة شقة بمساكن بيتشو أمريكان بدائرة قسم شرطة البساتين للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة مقابل ألف جنيه فى الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب أمر بتشكيل فريق بحث ضم اللواء أسامة عايش واللواء وليد رشدي نائبي المدير للقبض على عضوات الشبكة في حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وباستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن اللواء وائل جبريل والعميدان عماد عكاشة ومحمود فراج والمقدمان سيد عبد الغفار وعمرو مطر ضباط مباحث الآداب من مداهمة الشقة المشبوهة وضبط المتهمة وكل من "إيمان.م" مسجلة آداب، "ياسيمن.س" ممثلة فيديو كليب أغانى شعبية، أثناء ممارستها الرذيلة مع "إبراهيم.ص" مدير شركة وتم تحريز مبلغ مالى 1600 جنيه، 5 هواتف محمولة، زجاجة ويسكى، 2 واق ذكرى، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة الدعارة مقابل أجر مادى.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار أحمد مجدى مدير نيابة البساتين.