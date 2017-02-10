أوقف عناصر مخفر القبيات في وحدة الدرك الإقليمي المدعو ج. س. (مواليد عام 1979، لبناني) بناء لإشارة القضاء المختص لإقدامه بتاريخٍ سابق على تعنيف ابنتيه القاصرتين، (مواليد عامي 2003و2005 بحسب بيان عن قوى الامن الداخلي.

ووفقاً لإفادة القاصرتين، اللّتين جرى استماعهما بحضور مندوبة الأحداث، فقد أقدم الوالد على تعنيفهما من خلال احتجازهما داخل حمّام المنزل، وضربهما، وحرقهما بواسطة "شيش حديدي" بعد تحميته بالنار.

وبعد عرض الفتاتين على الطبيب الشرعي، الذي أشار في تقريره إلى وجود آثار حروق على وجه إحدى الفتاتين وآثار حروق على يدي الفتاة الثانية.